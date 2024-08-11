Туреччина

Стамбульський гранд працює на трансферному ринку.

Півзахисник французького ПСЖ Шер Ндур близький до переходу в турецький Бешикташ. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, парижани віддадуть 20-річного італійця стамбульському клубу в оренду до кінця сезону-2024/25 без права викупу.

Чинний контракт гравця з ПСЖ розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у чотири мільйони євро.

Шер Ндур другу половину минулого сезону виступав на правах оренди за Брагу, відігравши за португальський клуб 11 матчів, забивши один гол та віддавши дві результативні передачі.