Стамбульський гранд працює на трансферному ринку.
Ндур, getty images
11 серпня 2024, 13:47
Півзахисник французького ПСЖ Шер Ндур близький до переходу в турецький Бешикташ. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, парижани віддадуть 20-річного італійця стамбульському клубу в оренду до кінця сезону-2024/25 без права викупу.
Чинний контракт гравця з ПСЖ розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у чотири мільйони євро.
Шер Ндур другу половину минулого сезону виступав на правах оренди за Брагу, відігравши за португальський клуб 11 матчів, забивши один гол та віддавши дві результативні передачі.