Туреччина

Чергове свавілля у турецькому футболі.

Президент стамбульського Фенербахче Алі Коч зазнав нападу з боку співробітника Гезтепе під час очного матчу команд у 2-му турі чемпіонату Туреччини, який завершився з рахунком 2:2. Про це повідомляє Fanatik.

За інформацією джерела, чоловіка, який скоїв напад на президента "канарок", було заарештовано. До епізоду з нападом на Коча, вболівальники Гезтепе почали кидати в нього з трибун сторонні предмети, зокрема пляшки. У результаті 57-річний функціонер отримав травми голови.

Наразі, Фенербахче під керівництвом Жозе Моурінью посідає третє місце у турнірній таблиці турецької Суперліги, набравши чотири пункти після двох зіграних турів.

Раніше повідомлялося, що Моурінью хоче бачити в Фенербахче Гюндогана.