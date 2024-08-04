Туреччина

Апетити у "Особливого" позамежні.

Головний тренер стамбульського Фенербахче Жозе Моурінью зацікавлений у переході 33-річного півзахисника каталонської Барселони Ілкая Гюндогана. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво "канарок" планує переконати німця приєднатися до них, запропонувавши великий контракт та амбітний проект, який буде будуватися навколо Гюндогана. Також у переговорному процесі буде приймати безпосередню участь Моурінью.

Чинний контракт гравця з "блаугранас" розрахований до 30 червня 2025 року з можливістю продовження ще на один сезон для обох сторін. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.

Минулого сезону Ілкай Гюндоган відіграв за Барселону 51 матч, забив 5 голів та віддав 14 результативних передач.