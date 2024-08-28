Туреччина

Хатайспор лідирує в боротьбі за Франсіско Кальво.

Центральний захисник та капітан національної збірної Коста-Рики Франсіско Кальво може повернутися до Туреччини, де він раніше захищав кольори Коньяспора.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, один із аутсайдерів турецької Суперліги Хатайспор близький до підписання 32-річного костариканця.

Зазначимо, що з січня цього року Кальво виступає за мексиканський Хуарес, куди він перейшов на правах вільного агента з Коньяспора.

У минулому сезоні Франсіско провів на клубному рівні 35 матчів, в яких він забив один гол, віддав одну результативну передачу та заробив дев'ять попереджень.