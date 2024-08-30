Туреччина

Марокканець вже у Стамбулі.

Півзахисник італійської Фіорентини Соф'ян Амрабат найближчим часом стане гравцем стамбульського Фенербахче. Про це повідомляє офіційний сайт "канарок".

Зазначається, що 28-річний футболіст прилетів до Стамбулу, де на нього чекає медогляд в клубі та підписання особистого контракту.

За інформацією Фабріціо Романо, термін контракту становитиме чотири роки, загальна сума трансферу складе 18 млн. євро.

Цього сезону Соф'ян Амрабат відіграв за Фіорентину чотири матчі.

Раніше повідомлялося, що президент Фенербахче зазнав нападу під час матчу турецької Суперліги з Гезтепе.