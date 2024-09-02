Головна трансферна епопея минулого літа, отримала несподіване продовження.

Найближчим часом нападник італійського Наполі Віктор Осімген перейде до стамбульського Галатасараю. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, турецький клуб погодив з неаполітанцями оренду 25-річного нігерійця. Найближчими годинами представники "левів" зустрінуться з гравцем, щоб отримати остаточну згоду на трансфер. 

Зазначається, що Галатасарай готовий виплатити Осімгену 9-10 мільйонів євро зарплатні до кінця поточного сезону. При цьому у клубу не буде права викупу нападника.
Підкреслимо, що трансферне вікно в Туреччині відкрите до 13 вересня.
Раніше повідомлялося, що Наполі прибрав Осімгена із заявки на сезон чемпіонату Італії.