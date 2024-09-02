Коли думками в Англії, але ногами у Туреччині...
Осімген, getty images
02 вересня 2024, 18:46
Головна трансферна епопея минулого літа, отримала несподіване продовження.
Найближчим часом нападник італійського Наполі Віктор Осімген перейде до стамбульського Галатасараю. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, турецький клуб погодив з неаполітанцями оренду 25-річного нігерійця. Найближчими годинами представники "левів" зустрінуться з гравцем, щоб отримати остаточну згоду на трансфер.
Зазначається, що Галатасарай готовий виплатити Осімгену 9-10 мільйонів євро зарплатні до кінця поточного сезону. При цьому у клубу не буде права викупу нападника.
Підкреслимо, що трансферне вікно в Туреччині відкрите до 13 вересня.