Туреччина

Португальський хавбек незабаром пройде медогляд у турецькому гранді.

Досвідчений центральний півзахисник лісабонської Бенфіки Жоау Маріу продовжить свій кар'єрний шлях у Туреччині, — стверджує журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 31-річний португалець перейде до Бешикташу за 3,5 мільйони євро, погодивши контракт до літа 2027 року.

Зазначається, що на середу, 4 вересня, у Жоау Маріу запланований медогляд у новому клубі та підписання угоди.

У минулому сезоні колишній хавбек збірної Португалії зіграв за Бенфіку 51 матч, забивши 9 голів та віддавши 4 результативні передачі.