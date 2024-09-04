Туреччина

Турецький роман був нетривалим.

Марокканський нападник Хакім Зієш долучився до складу турецького Галатасарая влітку минулого року в якості орендованого в лондонського Челсі гравця.

Цього ж літа 31-річний виконавець став повноцінним гравцем "левів" уже в якості вільного агента, залишивши за плечима 23 матчі, вісім голів та чотири гольові передачі в першому сезоні.

У першому й останньому, як свідчить інформація з місцевих ЗМІ, бо Зієш розірвав номінально чинний ще рік контракт із турецьким клубом.

А все тому, що Хакіму надійшла більш вигідна пропозиція від представників катарського футболу. Клуб Аль-Гарафа з Ер-Раяна називається головним претендентом на футболіста.