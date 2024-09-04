Досвідчений хавбек продовжить кар'єру в Туреччині.
Жоау Маріу, ФК Бешикташ
04 вересня 2024, 22:30
Бешикташ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Жоау Маріу, права на якого належать лісабонській Бенфіці.
31-річний португалець перейшов до турецького клубу на правах оренди з можливістю повноцінного трансферу наприкінці цього сезону.
У минулому сезоні колишній хавбек збірної Португалії зіграв за Бенфіку 51 матч, забивши 9 голів та віддавши 4 результативні передачі.