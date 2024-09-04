Туреччина

Досвідчений хавбек продовжить кар'єру в Туреччині.

Бешикташ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Жоау Маріу, права на якого належать лісабонській Бенфіці.

31-річний португалець перейшов до турецького клубу на правах оренди з можливістю повноцінного трансферу наприкінці цього сезону.

João Mário giriş yaptı! 😎



Beşiktaş'a hoş geldin Mário. 🦅 pic.twitter.com/9oqxh9cPwL — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 4, 2024

У минулому сезоні колишній хавбек збірної Португалії зіграв за Бенфіку 51 матч, забивши 9 голів та віддавши 4 результативні передачі.