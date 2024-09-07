Стамбульський Фенербахче погодив трансфер центрального півзахисника аргентинського Бока Хуніорс Крістіана Медіни. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони досягли угоди щодо трансферу 22-річного аргентинця, залишилося лише пройти футболісту медогляд та підписати всі трансферні документи.

Зазначається, що сума угоди склала близько 15 млн. доларів включно з усіма додатковими виплатами. Контракт буде підписано до літа 2030 року.

Також повідомляється, що Медіна залишиться в Бока Хуніорс до початку зимового трансферного вікна.

У сезоні-2024 Крістіан Медіна відіграв за Бока Хуніорс 25 матчів, забив три голи та віддав три результативні передачі.