Туреччина

Уже відомий наступний клуб форварда.

Камерунський нападник Венсан Абубакар свого часу результативністю в складі португальського Порту шаленими темпами збільшував свою вартість на трансферному ринку, однак вибрав дуже заплутаний кар’єрний шлях.

Нині вже 32-річний гравець спочатку в 2016 році опинився на правах оренди в турецькому Бешикташі за 2,5 млн євро, після чого перейшов до цього клубу на правах вільного агента в 2020 році, щоб уже за рік перейти до аравійського Ан-Насра, а взимку 2023 року знову повернутись до складу "орлів".

І все заради того, аби вже наприкінці цього річного трансферного вікна в Туреччині розірвати контракт із Бешикташем на користь переходу в Хатайспор.

У новому клубі камерунцю платитимуть 1 млн євро за сезон.

У минулій кампанії Абубакар забив 12 голів та віддав три гольові передачі в 34 матчах.