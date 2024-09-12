Туреччина

Керманич Фенербахче прокоментував виступи вихованця Фенербахче.

Турецький нападник Арда Гюлер робить тільки перші кроки в своїй професійній кар’єрі, але вже відзначився трансфером до мадридського Реала за 20 млн євро влітку минулого року.

Після цього 19-річний виконавець провів видовищний чемпіонат Європи-2024 в Німеччині, і хоча наразі він є гравцем ротації "галактікос", усі передбачають йому казкове майбутнє.

Уключно з нинішнім головним тренером "канарок" Жозе Моурінью, який у останньому інтерв’ю оцінив прогрес вихованця його клубу.

"Для того, щоб грати в такому клубі, як Реал, потрібна виняткова особистість. Гравці повинні розуміти, що вони достатньо хороші, щоб грати там, вони не повинні боятись.

Анчелотті — великий тренер, у якого можна багато чому навчитись. Орім того, гра зі збірною Туреччини та участь у таких великих подіях, як чемпіонат Європи, дуже важлива, тому що футболіст відчуває відповідальність за велику країну, яка стоїть за його спиною.

У найбільшому клубі світу можуть грати лише найкращі гравці світу.

Реал Мадрид робить неймовірну роботу, коли справа доходить до підписання десяти найкращих польових гравців світу або тих, хто має найбільший потенціал, і Гюлер, безумовно, серед них", — заявив португальський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Гюлера чотири матчі (100 хвилин).