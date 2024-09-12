Керманич Фенербахче прокоментував виступи вихованця Фенербахче.
Арда Гюлер, Getty Images
12 вересня 2024, 08:15
Турецький нападник Арда Гюлер робить тільки перші кроки в своїй професійній кар’єрі, але вже відзначився трансфером до мадридського Реала за 20 млн євро влітку минулого року.
Після цього 19-річний виконавець провів видовищний чемпіонат Європи-2024 в Німеччині, і хоча наразі він є гравцем ротації "галактікос", усі передбачають йому казкове майбутнє.
Уключно з нинішнім головним тренером "канарок" Жозе Моурінью, який у останньому інтерв’ю оцінив прогрес вихованця його клубу.
"Для того, щоб грати в такому клубі, як Реал, потрібна виняткова особистість. Гравці повинні розуміти, що вони достатньо хороші, щоб грати там, вони не повинні боятись.
Анчелотті — великий тренер, у якого можна багато чому навчитись. Орім того, гра зі збірною Туреччини та участь у таких великих подіях, як чемпіонат Європи, дуже важлива, тому що футболіст відчуває відповідальність за велику країну, яка стоїть за його спиною.
У найбільшому клубі світу можуть грати лише найкращі гравці світу.
Реал Мадрид робить неймовірну роботу, коли справа доходить до підписання десяти найкращих польових гравців світу або тих, хто має найбільший потенціал, і Гюлер, безумовно, серед них", — заявив португальський виконавець.
У цьому сезоні на рахунку Гюлера чотири матчі (100 хвилин).