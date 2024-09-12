Турецький гранд продовжує роботу на трансферному ринку.
Емерсон, getty images
12 вересня 2024, 15:26
Стамбульський Галатасарай серйозно зацікавлений у придбанні лівого захисника лондонського Вест Гема Емерсона Палмьєрі. Про це повідомляє footballinsider247.com.
За інформацією джерела, "леви" планують зробити офіційну пропозицію "молотобойцям" щодо трансферу 30-річного італійця бразильського походження в найближчі 24-48 годин.
Зазначається, що головний тренер Вест гема Хулен Лопетегі хоче зберегти італійця, оскільки він є основним вибором на позиції лівого захисника.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.
Цього сезону Емерсон Палмьєрі відіграв за Вест Гем чотири матчі.