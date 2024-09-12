Туреччина

Турецький гранд продовжує роботу на трансферному ринку.

Стамбульський Галатасарай серйозно зацікавлений у придбанні лівого захисника лондонського Вест Гема Емерсона Палмьєрі. Про це повідомляє footballinsider247.com.

За інформацією джерела, "леви" планують зробити офіційну пропозицію "молотобойцям" щодо трансферу 30-річного італійця бразильського походження в найближчі 24-48 годин.

Зазначається, що головний тренер Вест гема Хулен Лопетегі хоче зберегти італійця, оскільки він є основним вибором на позиції лівого захисника.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.

Цього сезону Емерсон Палмьєрі відіграв за Вест Гем чотири матчі.