Головний тренер стамбульського Фенербахче Жозе Моурінью пригадав програний фінал Ліги Європи сезону-2022/23 з римською Ромою від Севільї (1:1, по пен. — 1:4) та висловився про турецького вундеркінда Арду Гюлера. Його слова наводить HT Spor.

У фіналі Ліги Європи проти Севільї ВАР і суддя вирішили, що ми не повинні були виграти матч, тоді, як для мільйонів людей це був пенальті.

Коли я помиратиму, все одно не зможу забути програний фінал з Ромою. Сподіваюся, у Фенербахче все піде краще у плані суддівства.

Анчелотті — великий тренер, під керівництвом якого Арда може багато чому навчитися. Гра за збірну Туреччини та участь у таких турнірах, як чемпіонат Європи, — теж важливі чинники. У найбільшому клубі світу можуть бути тільки топ-гравці. Я впевнений, що Гюлер входить до числа футболістів із найвищим потенціалом", — заявив Моурінью.

Наразі Фенербахче під керівництвом Моурінью йде на першому місці у турецькій Суперлізі, набравши десять очок після чотирьох зіграних матчів. Однак у найближчих конкурентів на одну зіграну гру менше.

"У мене ніколи не було проблем з УЄФА. У мене чудові стосунки з президентом організації, я є частиною їхньої історії, і вони це знають.