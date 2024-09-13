Туреччина

Колишній гравець збірної Німеччини продовжить кар'єру у другому дивізіоні Туреччини.

Турецький Анкарагюджю на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім захисником дортмундської Боруссії Ніко Шульцем.

Угода з 31-річним німцем розрахована на два роки.

Нагадаємо, Ніко перебував без команди з літа 2023 року, коли залишив склад "джмелів".

Шульц виступав за Боруссію Д з літа 2019 року, а до цього захищав кольори Герти, Гоффенгайма та Боруссії М. Також на його рахунку 12 матчів у складі збірної Німеччини та два забиті м'ячі.

Після чотирьох турів Анкарагюджю посідає восьме місце у другому дивізіоні чемпіонату Туреччини.