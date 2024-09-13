Колишній гравець збірної Німеччини продовжить кар'єру у другому дивізіоні Туреччини.
Ніко Шульц, ФК Анкарагюджю
13 вересня 2024, 09:23
Турецький Анкарагюджю на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім захисником дортмундської Боруссії Ніко Шульцем.
Угода з 31-річним німцем розрахована на два роки.
Нагадаємо, Ніко перебував без команди з літа 2023 року, коли залишив склад "джмелів".
Шульц виступав за Боруссію Д з літа 2019 року, а до цього захищав кольори Герти, Гоффенгайма та Боруссії М. Також на його рахунку 12 матчів у складі збірної Німеччини та два забиті м'ячі.
Після чотирьох турів Анкарагюджю посідає восьме місце у другому дивізіоні чемпіонату Туреччини.