Футболіст залишився без клубу.
Ніко Шульц, твіттер Боруссії
20 липня 2023, 16:30
Дортмундська Боруссія офіційно оголосила про розірвання контракту із захисником Ніко Шульцем.
За даними німецької преси, футболіст отримав 2,5 млн євро за розірвання угоди.
Шульц перейшов до Борусії з Гоффенхайму у липні 2019 року. "Бджоли" заплатили за нього 25 млн євро.
З серпня 2022 року Шульц не грав в офіційних матчах. Його звинуватили у домашньому насильстві. Колишня дівчина гравця стверджує, що ексзахисник збірної Німеччини декілька разів наносив їй удари у живіт тоді, коли вона була вагітна, а також неодноразово бив.