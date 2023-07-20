Дортмундська Боруссія офіційно оголосила про розірвання контракту із захисником Ніко Шульцем.

За даними німецької преси, футболіст отримав 2,5 млн євро за розірвання угоди.

Шульц перейшов до Борусії з Гоффенхайму у липні 2019 року. "Бджоли" заплатили за нього 25 млн євро.

З серпня 2022 року Шульц не грав в офіційних матчах. Його звинуватили у домашньому насильстві. Колишня дівчина гравця стверджує, що ексзахисник збірної Німеччини декілька разів наносив їй удари у живіт тоді, коли вона була вагітна, а також неодноразово бив.