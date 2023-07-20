Німеччина

Футболіст залишився без клубу.

Дортмундська Боруссія офіційно оголосила про розірвання контракту із захисником Ніко Шульцем.

За даними німецької преси, футболіст отримав 2,5 млн євро за розірвання угоди.

Шульц перейшов до Борусії з Гоффенхайму у липні 2019 року. "Бджоли" заплатили за нього 25 млн євро.

З серпня 2022 року Шульц не грав в офіційних матчах. Його звинуватили у домашньому насильстві. Колишня дівчина гравця стверджує, що ексзахисник збірної Німеччини декілька разів наносив їй удари у живіт тоді, коли вона була вагітна, а також неодноразово бив.