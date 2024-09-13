Туреччина

Турки продовжують працювати на трансферному ринку.

Різеспор оформив трансфер Вацлава Юречки з празької Славії. Про це повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

Зазначається, що 30-річний нападник підписав контракт з новим клубом за схемою 2+1. Сума трансферу невідома.

У сезоні-2023/24 Вацлав Юречка став другим найкращим бомбардиром чемпіонату Чехії, забивши 15 голів у 27 матчах. Цього сезону на його рахунку вже два голи у трьох зустрічах.

Нагадаємо, сьогодні останній день трансферного вікна у Туреччині.