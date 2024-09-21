Туреччина

Гранди турецького футболу зустрілися між собою у шостому турі чемпіонату.

Галатасарай у центральному матчі шостого туру чемпіонату Туреччини у гостях впевнено обіграв Галатасарай з рахунком 3:1.

Команда Окана Бурука відкрила рахунок у матчі в середині першого тайму, коли на 20 хвилині м'яч у свої ворота зрізав Домінік Лівакович. Через вісім хвилин перевагу "левів" подвоїв Дріс Мертенс після передачі Віктора Осімгена.

На 60 хвилині другого тайму Габріель Сара забив третій м'яч у ворота команди Жозе Моуріньо, яка змогла відповісти лише голом Едіна Джеко.

Таким чином, після шести турів Галатасарай впевнено лідирує у чемпіонаті Туреччини, набравши 18 очок та забивши 20 м'ячів. У Фенербахче другий рядок та 13 очок.

Фенербахче — Галатасарай 1:3

Голи: Джеко, 63 (пен) — Лівакович, 20 (автогол), Мертенс, 28, Сара, 60.

Фенербахче: Лівакович — Остервольде, Сьоюнджю, Джику (Ен-Несірі, 67), Мулдур — Юксек (Амрабат, 46), Фред (Яндаш, 80) — Сен-Максімен (Юндер, 80), Шиманські, Тадич (Кахведжі, 61) — Джеко.

Галатасарай: Муслера — Якобс, Бардакджі, Санчес, Айхан (Нельссон, 86) — Сара (Демірбай, 84), Торрейра (Кутлу, 84) — Акгюн, Мертенс (Шаллаї, 75), Їлмаз (Джелерт, 84) — Осімген.

Попередження: Ен-Несірі — Акгюн, Санчес, Айхан, Бардакчі, Їлмаз, Якобс.