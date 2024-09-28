Туреччина

За 8 хвилин нігерієць оформив дубль.

У сьомому турі чемпіонату Туреччини Галатасарай приймав Касимпашу (3:3).

За господарів уперше після переходу забив Віктор Осімген, при чому зробив це двічі: на 20-й і 28-й хвилинах. Трохи пізніше, на 34-й, Мауро Ікарді збільшив рахунок до 3:0.

Проте, стамбульський клуб не зумів довести справу до переможного кінця і поєдинок завершився нічиєю.

Нагадаємо, Осімген перейшов у Галатасарай на початку вересня на правах оренди з Наполі.