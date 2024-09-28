За 8 хвилин нігерієць оформив дубль.
Віктор Осімген, Getty Images
28 вересня 2024, 23:20
У сьомому турі чемпіонату Туреччини Галатасарай приймав Касимпашу (3:3).
За господарів уперше після переходу забив Віктор Осімген, при чому зробив це двічі: на 20-й і 28-й хвилинах. Трохи пізніше, на 34-й, Мауро Ікарді збільшив рахунок до 3:0.
Проте, стамбульський клуб не зумів довести справу до переможного кінця і поєдинок завершився нічиєю.
Нагадаємо, Осімген перейшов у Галатасарай на початку вересня на правах оренди з Наполі.