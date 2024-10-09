Туреччина

Перспективний турок може повернутися до рідного клубу.

Молодий атакуючий півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер взимку може повернутися до Фенербахче, звідки він перейшов до табору "вершкових" влітку 2023 року за 20 мільйонів євро. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, боси турецького клубу планують зв'язатися з керівництвом Мадрида, щоб оцінити ймовірність оренди 19-річного плеймейкера на другу половину поточного сезону.

Зазначається, що в Реалі не планують продавати свого таланта, проте в теорії готові розглянути варіант із орендою Гюлера, щоб той отримував більше ігрової практики. Окрім цього, Фенербахче доведеться взяти на себе зобов'язання платити усю зарплату гравцю.

У поточному сезоні Арда Гюлер провів за Реал Мадрид 291 хвилину в десяти матчах у всіх турнірах, в яких він не відзначився результативними діями та заробив одне попередження.