Туреччина

"Орли" спроможні витратити величезні гроші на нігерійця?

Керівництво стамбульського Галатасараю серйозно розмірковує над викупом орендованого нападника Віктора Осімгена у італійського Наполі в зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, після переходу в турецький клуб у контракті 25-річного футболіста діє знижена "клаусула" — 75 млн. євро.

Зазначається, що Челсі після спроб придбати Осімгена минулого літа, як і раніше, зберігає до нього інтерес. "Сині" також розглядають можливість підписання гравця в зимове трансферне вікно. У цьому разі лондонцям, як і будь-якому іншому клубу, доведеться заплатити 81 мільйон євро — 75 мільйонів Наполі та 6 мільйонів Галатасараю за дострокове розірвання оренди.

Цього сезону Віктор Осімген відіграв за Галатасарай чотири матчі, забив два голи та віддав чотири результативні передачі.