Велика втрата для Галатасараю.
Ікарді, getty images
08 листопада 2024, 13:17
Нападник стамбульського Галатасараю Мауро Ікарді отримав розрив та пошкодження меніска передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. Про це повідомляється на офіційному сайті турецького клубу.
"Під час МРТ-обстеження у нашого футболіста Мауро Ікарді було виявлено розрив та пошкодження меніска передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. Почалася передопераційна реабілітація нашого гравця, на якого чекає операція", — йдеться в заяві "левів".
Таким чином, аргентинець цієї кампанії вже не зіграє.
Нагадаємо, Ікарді отримав травму в матчі 4-го туру загального етапу Ліги Європи з Тоттенгемом (3:2). Аргентинець пішов у зіткнення з голкіпером суперника Фрейзером Форстером, після чого впав на газон і не зміг продовжити зустріч.
Цього сезону Мауро Ікарді відіграв за Галатасарай 14 матчів, забив шість голів та віддав дві результативні передачі.