Туреччина

Велика втрата для Галатасараю.

Нападник стамбульського Галатасараю Мауро Ікарді отримав розрив та пошкодження меніска передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. Про це повідомляється на офіційному сайті турецького клубу.

"Під час МРТ-обстеження у нашого футболіста Мауро Ікарді було виявлено розрив та пошкодження меніска передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. Почалася передопераційна реабілітація нашого гравця, на якого чекає операція", — йдеться в заяві "левів".

Таким чином, аргентинець цієї кампанії вже не зіграє.

Нагадаємо, Ікарді отримав травму в матчі 4-го туру загального етапу Ліги Європи з Тоттенгемом (3:2). Аргентинець пішов у зіткнення з голкіпером суперника Фрейзером Форстером, після чого впав на газон і не зміг продовжити зустріч.

Цього сезону Мауро Ікарді відіграв за Галатасарай 14 матчів, забив шість голів та віддав дві результативні передачі.