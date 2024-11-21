Туреччина

Турецький фахівець розповів про свої кар’єрні плани.

Колишній турецький півзахисник Арда Туран після завершення професійної кар’єри восени 2022 року розпочав тренерську діяльність і вже має на своєму рахунку перший серйозний здобуток — вивів Еюпспор до турецької Суперліги наприкінці минулого сезону.

Наразі 37-річний фахівець не без успіхів продовжує свою діяльність у цьому клубі, однак уже замислюється й над більшими досягненнями в кар’єрі.

"У майбутньому я бачу себе в Атлетіко, із яким виграю Лігу чемпіонів. Але мені ще треба пройти довгий шлях, перш ніж я зможу говорити про такі речі. Якщо зараз хтось і виграє першу Лігу чемпіонів для Атлетіко, то це — Дієго Сімеоне.

Я дуже задоволений історією, яку ми створюємо зараз у Еюпспорі. Ми вдосконалюємось, навчаємось і веселимось разом щодня. Незалежно від того, виграємо ми чи програємо, ми намагаємось учитись на цьому.

У нашому першому сезоні ми стали чемпіонами і вийшли до Суперліги. Це був надзвичайний сезон, сповнений незабутніх емоцій. Від початку і до кінця. Це була дуже особлива історія! Ми виграли чемпіонат за п'ять турів до його завершення. Ми грали у свій футбол і продовжили свій шлях у найвищому дивізіоні.

Упродовж моєї кар'єри я працював із багатьма тренерами найвищого рівня і завжди намагався навчитись чомусь у кожного з них. Сімеоне — один із тих, хто найбільше вплинув на мою кар'єру, як гравця і як тренера.

Коли я був гравцем, він був моїм найбільшим викликом і мотивував мене долати свої межі. Він був першою людиною, яка вивела мене із зони комфорту. Він навчив мене, що футбол — це командна гра, де на перший план виступають індивідуальні навички.

У одному з інтерв'ю хтось назвав його "тренером, який переконав Арду захищатись". І це правда. Він допоміг мені побачити гру не тільки з точки зору нападу, але й в цілому. Віддавати гольові передачі та забивати голи — найважливіші речі для гравця, але Сімеоне навчив мене, як важливо боротись, ще раз боротись і багато страждати.

Я багато чому навчився у всіх тренерів, із якими працював. У захисті я надихаюся ідеями Сімеоне. Хоча в нападі, я б сказав, що найбільше на мене вплинув Луїс Енріке. Я також багато чому навчився у Фатіха Теріма: стосункам із гравцями та пошук рішень у найбільш напружені та критичні моменти.

Я намагаюся брати натхнення в сильних сторонах тренерів, із якими я працював, і на цій основі створювати свій власний стиль, інтерпретуючи їх підходи.

Звичайно, у мене є бажання колись очолити Атлетіко. Я хочу стати дуже успішним. Але мені ще треба пройти довгий шлях, перш ніж я зможу розглядати щось настільки велике. Я вчусь і зростаю.

Я думаю, що підтримувати успіх так само важливо, як і досягати його. Найкращим сценарієм для Сімеоне, як для легенди Атлетіко, яким він є, було б виграти свою першу Лігу чемпіонів у цьому клубі.

Навіть мріяти про те, щоб наблизитися до успіху Чоло після того, як одного дня він залишить клуб, уже надзвичайно захоплююче заняття. Подивимось, що приготувало нам життя.

Арда Гюлер? Він дуже особливий талант. Він має унікальні якості. Я впевнений, що він перевершить мене. У нього попереду багато років. Як тільки він поєднає свій талант із реальністю того рівня, на якому він грає, і завершить процес адаптації, я вірю, що він досягне ще більшого успіху", — заявив турецький фахівець.

Еюпспор наразі йде четвертим у турецькій Суперлізі, відстаючи від лідера, Галатасарая, на дев’ять очок після 12 турів.