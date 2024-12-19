Туреччина

Марокканець не зійшовся з турком.

Півзахисник стамбульського Галатасараю Хакім Зієш висловився про свій нинішній клуб. Його слова наводить AS.

"З Галатасараєм для мене все скінчено, я сказав їм, що піду в січні. Вони більше ні про що мене не питають, я роблю, що хочу. Я ніколи не бачив такого поганого тренера, як Окан Бурук.

Мені все одно на чемпіонство Галатасараю. Нехай залишать мене в спокої, що б не сталося. Я вже шкодую, що перейшов сюди на початку сезону, але вони не хотіли відпускати мене в січні", — сказав Зієш.

Контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Хакім Зієш відіграв за Галатасарай 11 матчів (320 хвилин) та віддав одну результативну передачу.