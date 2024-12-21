Бразилець повертається до Туреччини.
Таліска, getty images
21 грудня 2024, 12:47
Атакувальний півзахисник саудівського Ан-Насра Андерсон Таліска близький до переходу у стамбульський Фенербахче. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "канарок" узгоджує останні деталі переходу 30-річного бразильця. Трансфер має відбутися в січні, 2025-го року.
Зазначимо, що Таліска вже виступав у Туреччині за Бешикташ з 2016 по 2018 рік.
Цього сезону Андерсон Таліска відіграв за Ан-Наср 19 матчів та забив 8 голів.