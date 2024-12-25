Грузинський форвард може продовжити кар'єру в Туреччині.
Жорж Мікаутадзе, Getty Images
25 грудня 2024, 17:59
Нападник ліонського Олімпіка Жорж Мікаутадзе взимку може змінити клубну прописку та перебратися до турецької Суперліги.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Ліон отримав офіційну пропозицію від Галатасараю щодо 24-річного грузина.
Утім, зазначається, що пропозиції у розмірі 17 мільйонів євро плюс бонуси наразі недостатньо для французького клубу, щоб відпустити Жоржа.
У поточному сезоні Жорж Мікаутадзе провів за Ліон 21 матч, в яких він забив 7 голів та віддав один асист.