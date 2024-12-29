Туреччина

Саудити все одно можуть більше.

Фенербахче готовий запропонувати атакувальному півзахиснику Манчестер Сіті Кевіну Де Брюйне заробітну плату в розмірі 250 000 фунтів стерлінгів на тиждень після вирахування податків у разі його переходу в турецький клуб. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, у таборі "містян" не виключають, що можуть продовжити контракт із бельгійським футболістом, що закінчується влітку 2025 року, ще на рік, однак він повинен довести, що, як і раніше, здатний демонструвати високий ігровий рівень.

Зазначається, що крім Фенербахче, інтерес до Де Брюйне виявляють клуби з МЛС та Саудівської Аравії.

У нинішньому сезоні 33-річний Кевін Де Брюйне взяв участь у 16 матчах Манчестер Сіті, в яких відзначився двома голами та двома результативними передачами.