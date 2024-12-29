Туреччина

Аргентинця хочуть бачити на берегах Босфору.

Головний тренер стамбульського Галатасарая Окан Бурук прокоментував інтерес з боку свого клубу до нападника римської Роми Пауло Дібали. Його слова наводить турецький журналіст Ягиз Сабунчоглу.

"Дібала дуже цінний гравець. Кожен тренер хоче мати в своєму розпорядженні такого виконавця.

Якщо ми щось робимо, ми повинні робити це таємно. У Туреччині все відбувається дуже відкрито. Це мене турбує", — заявив Окан Бурук.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з можливістю продовження ще на один сезон в разі досягнення певних статистичних показників.

Цього сезону Пауло Дібала відіграв за Рому 19 матчів, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.