Туреччина

Однак сам футболіст хоче продовжити контракт із Баварією.

Контракт вінгера Лероя Сане з мюнхенською Баварією спливає влітку 2025 року, і наразі існують питання щодо майбутнього німецького вінгера.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, у підписанні 28-річного німця зацікавився Галатасарай, проте сам гравець наразі не розглядає варіант із продовженням кар'єри у Туреччині.

Зазначається, що Сане хоче продовжити контракт із Баварією наприкінці поточного сезону, але "червоні" все ще сумніваються в том, чи пропонувати Лерою нову угоду.

У поточному сезоні Лерой Сане провів за Баварію 19 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 1 асист.