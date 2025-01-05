Туреччина

Грузин поки що залишається на Жерлані.

Ліон відмовився продати нападника Жоржа Мікаутадзе в Галатасарай за 21 млн. євро. Про це повідомляє журналіст Сабер Дефарж.

За інформацією джерела, раніше турецький клуб вже пропонував за 24-річного грузина близько 17 млн євро плюс бонуси. Однак французів не влаштувала така сума.

Зазначається, що керівництво "левів" розмірковує над доцільністю продовження переговорів щодо трансферу Мікаутадзе.

Цього сезону Жорж Мікаутадзе відіграв за Ліон 22 матчі, забив сім голів та віддав одну результативну передачу.