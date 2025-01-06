Туреччина

Нігерійський форвард наразі не вів жодних переговорів з іншими клубами.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Манчестер Юнайтед і Наполі розглядають обмін форвардами у поточне зимове трансферне вікно, за яким Віктор Осімген може вирушити на Олд Траффорд, а Маркус Рашфорд — до Італії.

Утім, як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, турецький Галатасарай, за який зараз виступає Осімген на правах оренди, "на 100%" впевнений у тому, що 26-річний нігерієць залишиться в Туреччині до кінця поточного сезону.

За інформацією джерела, наразі Осімген не вів ніяких перемовин із жодним клубом, включно з Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Віктор Осімген провів за Галатасарай 16 матчів, в яких він забив 13 голів та віддав 5 результативних передач.