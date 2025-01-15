Турецький гранд прагне посилитися бразильським центрбеком.
Дієго Карлос, Getty Images
15 січня 2025, 15:27
Центральний захисник Астон Вілли Дієго Карлос може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно, вирушивши до турецької Суперліги.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Галатасарай розпочав переговори з бірмінгемцями щодо 31-річного бразильця.
Зазначається, що, незважаючи про існуючі повідомлення щодо Севільї, Дієго Карлос має інші варіанти продовження кар'єри, тому може залишити Астон Віллу.
У поточному сезоні Дієго Карлос провів за "левів" 17 матчів, у яких він заробив п'ять попереджень. Його контракт із Віллою спливає влітку 2026 року.