Туреччина

Норвежець повертається до тренерської роботи.

Турецький Бешикташ оголосив про призначення колишнього наставника Манчестер Юнайтед Уле-Гуннара Сульшера на посаду головного тренера команди.

Контракт норвезького фахівця з турецьким клубом буде розрахований до 30 червня 2026 року.

"Мені дуже приємно перебувати тут. Здорово, що в цьому великому клубі так багато хороших людей. Я з нетерпінням чекаю початку своєї роботи. Приємно перебувати в цьому чудовому місті", — заявив фахівець.

Помічником Сульшера в Бешикташі буде 54-річний Ерлінг Мо.

Нагадаємо, Уле-Гуннар Сульшер перебуває без роботи з листопада 2021 року. Останнім клубом 51-річного фахівця був англійський Манчестер Юнайтед.