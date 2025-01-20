Туреччина

У Бірмінгемі вже навіть визначились із заміною для гравця.

Бразильський центральний захисник Дієго Карлос вже третій рік виступає в складі бірмінгемської Астон Вілли з моменту свого трансферу з андалузької Севільї за 31 млн євро.

Проте в цьому сезоні травми заважають 31-річному виконавцю стабільно боротись за місце в основному складі, і зрештою головний тренер "левів" Унаї Емері ухвалив рішення будувати команду без огляду на можливість залучати цього футболіста.

Дійсно потужних пропозицій для зміни місця роботи в Карлоса при цьому наразі немає, і все йде до того, що за нього боротимуться лише два турецьких клуби — Галатасарай та Фенербахче.

Останні, за повідомленням тамтешньої преси, уже висловили бажання заплатити за гравця 11 млн євро та нададуть цю пропозицію на розгляд Віллі.

На рахунку Карлоса 17 матчів у поточному сезоні.