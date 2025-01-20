Туреччина

Українець забиває в Туреччині.

В рамках 20-го туру турецької Суперліги Трабзонспор на своєму полі приймає Сівасспор.

В стартовому складі господарів поля місце знайшлося українському центральному захиснику Арсенію Батагову, який вже на шостій хвилині зустрічі відзначився забитим голом, відгукнувшись на передачу Озана Туфана.

Для 22-річного українця цей забитий м'яч став дебютним у складі "бордово-синіх".

Наразі в матчі Трабзонспор — Сівасспор йде перший тайм. Команда Шенола Гюнеша веде за рахунком 2:0. Другим голом за трабзонців відзначився Сімон Банза.

Цього сезону Арсеній Батагов відіграв за Трабзонспор сім матчів та забив один гол.