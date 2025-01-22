Колектив Жозе Моурінью поповниться двома центрбеками.
Мілан Шкрініар, фото Фенербахче
22 січня 2025, 16:43
Центральні захисники Мілан Шкрініар і Дієго Карлос уже невдовзі можуть поповнити склад Фенербахче, передає офіційний сайт клубу.
Повідомляється, що 29-річний словак із ПСЖ і 31-річний бразилець з Астон Вілли найближчим часом відвідають Стамбул для подальших обговорень майбутніх угод із "жовто-синіми".
За даними журналіста Флоріана Плеттенберга, Фенербахче перехопив Шкрініара в свого запеклого ворога. Галатасарай нещодавно провів просунуті переговори щодо оренди Мілана без права викупу, але не зумів досягти домовленості.
Словак виступає за ПСЖ із літа 2023-го, відколи на правах вільного агента залишив Інтер. Бразилець Дієго Карлос до Астон Вілли перебрався роком раніше, коли Севілья отримала за нього 31 млн євро.
Скільки ж за захисників заплатить стамбульський клуб наразі невідомо.