Туреччина

Колектив Жозе Моурінью поповниться двома центрбеками.

Центральні захисники Мілан Шкрініар і Дієго Карлос уже невдовзі можуть поповнити склад Фенербахче, передає офіційний сайт клубу.

Повідомляється, що 29-річний словак із ПСЖ і 31-річний бразилець з Астон Вілли найближчим часом відвідають Стамбул для подальших обговорень майбутніх угод із "жовто-синіми".

За даними журналіста Флоріана Плеттенберга, Фенербахче перехопив Шкрініара в свого запеклого ворога. Галатасарай нещодавно провів просунуті переговори щодо оренди Мілана без права викупу, але не зумів досягти домовленості.

Словак виступає за ПСЖ із літа 2023-го, відколи на правах вільного агента залишив Інтер. Бразилець Дієго Карлос до Астон Вілли перебрався роком раніше, коли Севілья отримала за нього 31 млн євро.

Скільки ж за захисників заплатить стамбульський клуб наразі невідомо.