Туреччина

26-річний футболіст може залишитися в нинішній команді.

Галатасарай зацікавлений у викупі нападника Віктора Осімгена у Наполі. 26-річний футболіст проводить поточний сезон у турецькому клубі на правах оренди.

В угоду не включений пункт викупу, проте в Галатасараї задоволені форвардом і хотіли б зберегти його у своєму складі після завершення кампанії.

Якщо вірити інформації Corriere dello Sport, стамбульці запропонували близько 65 млн євро за повноцінний трансфер гравця, однак Наполі такі умови не влаштували.

В активі Віктора Осімгена 16 забитих голів і п'ять результативних передач у 20 матчах за Галатасарай. Експерти Transfermarkt оцінюють вартість зоряного нігерійця в 75 млн євро.