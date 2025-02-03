Туреччина

Український вінгер продовжить кар'єру у Туреччині.

Трабзонспор на своєму офіційному сайті оголосив про підписання вінгера збірної України Олександра Зубка, права на якого раніше належали донецькому Шахтарю.

28-річний українець перейшов до представника турецької Суперліги на постійній основі, підписавши контракт до літа 2029 року.

За неофіційною інформацією, сума трансферу склала 7,5 млн євро плюс бонуси. У новому клубі Зубков виступатиме під 22 номером.

Нагадаємо, що Олександр Зубков є вихованцем Шахтаря. Всього на його рахунку 107 зіграних матчів за "гірників", в яких він забив 20 голів та віддав 22 результативні передачі.