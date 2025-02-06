Туреччина

Іспанський форвард забив у Кубку Туреччини у ворота Болуспора.

У рамках другого раунду Кубка Туреччини Галатасарай здобув впевнену перемогу з рахунком 4:1 у гостях у Болуспора, який виступає у другому за силою дивізіоні країни.

Незважаючи на те, що господарі поля повели в рахунку у стартовому відрізку протистояння, вже на 21-й хвилині новоспечений форвард Галатасарая Альваро Мората, який приєднався до команди у зимове трансферне вікно з Мілана, повернув паритет на табло.

Цей гол став для екскапітана збірної Іспанії першим у футболці Галасатарая. Окрім цього, Мората вперше зіграв із перших хвилин за свій новий клуб — це була його друга поява на полі після переходу з табору "россонері".

Нагадаємо, що Альваро Мората дебютував за стамбульський клуб у матчі 22-го туру турецької Суперліги проти Газіантепа, вийшовши на заміну замість Дріса Мертенса на 68-й хвилині, проте тоді іменитий іспанець результативними діями не відзначився.