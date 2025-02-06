Туреччина

Трансферне вікно у Туреччині зачиняється 11 лютого.

Правий захисник Ньюкасл Юнайтед Кіран Тріпп'єр цієї зими може вирушити до турецької Суперліги, де трансферне вікно зачиняється 11 лютого.

Як повідомляє ESPN, 34-річний англієць став ціллю для Галатасарая, який хоче спробувати його підписати до кінця дедлайну.

Зазначимо, що контракт Кірана Тріпп'єра з Ньюкаслом спливає влітку 2026 року.

У поточному сезоні досвідчений англійський фулбек провів 837 хвилин у 19 матчах, в яких він заробив одне попередження.