Туреччина

Футболіст наразі відновлюється від пошкодження.

Уругвайський центральний півзахисник римського Лаціо Матіас Весіно влітку 2022 року долучився до складу столичного колективу в якості вільного агента на тлі відходу з міланського Інтера, після чого впродовж пари сезоні користувався достатнім попитом у головних тренерів "орлів" під час вибору стартового складу.

Проте поточна кампанія припала для 33-річного виконавця на останній рік контракту з Лаціо, який жодна із сторін не має помітного бажання продовжувати, тож наразі Весіно просто дограє свій етап кар’єри в Римі.

Що буде далі? Можливо, гравець уперше з 2013 року, коли переїхав із Насьоналя до Фіорентини за 2,3 млн євро, залишить межі Італії.

Саме щодо цього наразі веде перемовини турецький Фенербахче.

"Канарки" прагнуть підписати гравця в якості вільного агента, тоді як представник його інтересів, Алессандро Луччі, перебуває в давнішніх гарних відносинах із керівництвом турецького клубу через трансфери Едіна Джеко та Філіпа Костича.

Весіно в цьому сезоні відіграв 15 матчів (850 хвилин), забив один гол та віддав три гольові передачі.