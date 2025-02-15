Туреччина

Скандал в Туреччині.

Адана Демірспор отримав покарання за передчасний відхід з поля у грі 23-го туру турецької Суперліги з Галатасараєм. Про це повідомляє Fanatik.

За інформацією джерела, дисциплінарний комітет Турецької футбольної федерації ухвалив рішення присудити Адана Демірспор технічну поразку та покарати команду зняттям 3 очок.

Голова правління турецького клубу Мурат Санджак дискваліфікований на 30 днів та отримав штраф в розмірі 500 000 лір (приблизно 13 тис. доларів).

Представника Адана Демірспора Джихана Елічічека покарано забороною на вхід до роздягальні та на лаву запасних протягом наступних трьох офіційних матчів та штрафом у 292 500 лір (приблизно 7 тис. доларів).

Нагадаємо, на початку першого тайму матчу Адана Демірспор — Галатасарай у 23-му турі турецької Суперліги арбітр Огузчан Чакир призначив пенальті за фол захисника Адана Демірспор Семіха Гюлера на Дрісе Мертенсі. Керівництво Адана Демірспор висловило протест з приводу призначення 11-метрового і ухвалило рішення відвести команду з поля. Пізніше гру було скасовано.