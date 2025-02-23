Туреччина

У кінцівці зустрічі гості ледь не відігралися з 0:3.

У рамках 25-го туру чемпіонату Туреччини Трабзонспор на своєму полі приймав Газіантеп.

Уже до 58-ї хвилини рахунок був 3:0 на користь господарів. При цьому, асистами відзначилися Зубков і Батагов.

Проте гості відіграли два голи, але цього виявилося недостатньо, щоб зачепитися хоча б за один пункт.

У підсумку, Трабзонспор здолав Газіантеп і набрав три очки.

Трабзонспор - Газіатеп 3:2

Голи: Банза, 45+2 (асист Батагова), Віща, 45+6 (асист Зубкова), Банза, 58 — Гюлер, 77, Максим, 85 (з пенальті).