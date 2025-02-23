У кінцівці зустрічі гості ледь не відігралися з 0:3.
Олександр Зубков, Getty Images
23 лютого 2025, 20:28
У рамках 25-го туру чемпіонату Туреччини Трабзонспор на своєму полі приймав Газіантеп.
Уже до 58-ї хвилини рахунок був 3:0 на користь господарів. При цьому, асистами відзначилися Зубков і Батагов.
Проте гості відіграли два голи, але цього виявилося недостатньо, щоб зачепитися хоча б за один пункт.
У підсумку, Трабзонспор здолав Газіантеп і набрав три очки.
Трабзонспор - Газіатеп 3:2
Голи: Банза, 45+2 (асист Батагова), Віща, 45+6 (асист Зубкова), Банза, 58 — Гюлер, 77, Максим, 85 (з пенальті).