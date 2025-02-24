Туреччина

Спеціаліст дав свій коментар після перемоги над Газіантепом у чемпіонаті Туреччини.

Українці Арсеній Батагов, Олександр Зубков і Данило Сікан вперше разом опинилися в стартовому складі Трабзонспора.

Вчора, 23 лютого, асисти Батагова й Зубкова допомогли колективу Шенола Гюнеша на власному полі впоратися з Газіантепом (3:2) у 25-му турі чемпіонату Туреччини-2024/25.

"Думаю, із часом новачки стануть ще кращими. Хтось адаптується швидше, хтось повільніше. Я вважаю, що Зубков, Сікан і Мустафа [Ескіхеллач] роблять позитивні речі. Наші нові гравці добре поєднуються один з одним за характером. У них великий талант і вони зможуть зробити більше", — вважає головний тренер Трабзонспора.

Нагадаємо, Арсеній представляє команду з літа 2024 року, тоді як Олександр і Данило приєдналися до неї в січні-лютому 2025-го.

На рахунку центрбека Батагова два голи та один асист у 12-ти матчах усіх турнірів, тоді як правий вінгер Зубков і центральний нападник Сікан мають по одній гольовій передачі в чотирьох і п'яти поєдинках відповідно.