Туреччина

Нульова нічия на Рамс Парк між двома лідерами таблиці чемпіонату Туреччини.

У рамках 25-го туру турецької Суперліги на нас чекало гучне та принципове протистояння між Галатасараєм та Фенербахче, які є лідерами турнірної таблиці.

Утім, цей матч двох стамбульських команд не подарував вболівальникам якоїсь феєрії з точки зору результативності.

Протягом усього поєдинку гравці Галасарая завдали лише одного удару у площину воріт суперника у заключному відрізку (всього — чотири удари). Представники Фенербахче, у свою чергу, хоч і виглядали більш гостро в атаці, граючи на контратаках, проте реалізувати свої моменти також не змогли.

Фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Галатасарай — Фенербахче 0:0

Склади команд: