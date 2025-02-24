Нульова нічия на Рамс Парк між двома лідерами таблиці чемпіонату Туреччини.
Галатасарай - Фенербахче, Getty Images
24 лютого 2025, 20:58
У рамках 25-го туру турецької Суперліги на нас чекало гучне та принципове протистояння між Галатасараєм та Фенербахче, які є лідерами турнірної таблиці.
Утім, цей матч двох стамбульських команд не подарував вболівальникам якоїсь феєрії з точки зору результативності.
Протягом усього поєдинку гравці Галасарая завдали лише одного удару у площину воріт суперника у заключному відрізку (всього — чотири удари). Представники Фенербахче, у свою чергу, хоч і виглядали більш гостро в атаці, граючи на контратаках, проте реалізувати свої моменти також не змогли.
Фінальний свисток зафіксував нульову нічию.
Галатасарай — Фенербахче 0:0
Склади команд: