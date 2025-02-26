Туреччина

Данило Сікан і Арсеній Батагов брали участь в матчі з першої і до останньої хвилини.

У рамках третього раунду Кубка Туреччини Трабзонспор із одночасно трьома українцями в стартовому складі приймав на власному полі Різеспор.

Господарі поля повели в рахунку вже у стартовому відрізку матчу, але настрій Трабзонспора спочатку трохи погіршила жовта картка Арсенія Батагова на 34-й хвилині, а вже за кілька хвилин — травма Олександра Зубкова, який не зміг продовжити гру і був замінений на 38-й хвилині.

Утім, дивлячись на подальші події матчу, потенційно погані новини взагалі не завадили гравцям Трабзонспора — навіть навпаки, ще до перерви вони забезпечили собі більш ніж комфортну перевагу в рахунку в три голи, а у другому таймі довели рахунок до непристойного (4:0).

Незважаючи на певні намагання Різеспора хоча б якось повернутися у гру, Трабзонспор довів матчу до логічної перемоги з рахунком 5:2.

Щодо українського нападника господарів Данила Сікана, то він провів на полі усю гру, але, навіть на тлі великої результативності своєї команди, до свого послужного списку ексфорвард Шахтаря записати гол чи асист не зміг.

Трабзонспор — Різеспор 5:2

Голи: Ландстрем, 14, Віща, 41, Менді, 45, Мухаммед Чам, 59, Банза, 83 — Юречка, 63, Хеєр, 89