Туреччина

Це була друга поспіль поразка для команди з українською діаспорою гравців.

Трабзонспор у матчі 27 туру турецької Суперліги на своєму полі поступився Хатайспору з рахунком 1:2.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму зусиллями Гергема Саглама, але потім наприкінці першого тайму український вінгер Олександр Зубков зрівняв цифри на табло.

Перемогу Хатайспору приніс забитий м'яч у виконанні Массанги Матондо на 65 хвилині.

Зубков провів на полі 67 хвилин і, крім гола, отримав жовту картку. Українці Арсеній Батагов та Данило Сікан провели повний поєдинок.

Після 25 турів Трабзонспор набрав 32 очки і посідає десяте місце в турнірній таблиці турецької Суперліги, а Хатайспор має 16 балів і передостаннє, 18 місце.