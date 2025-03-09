Туреччина

Але все одно колектив Гюнеша програв.

Головний тренер турецького Трабзонспора Шенол Гюнеш висловився про гру українського вінгера команди Олександра Зубкова в програному матчі 27-го туру чемпіонату Туреччини з Хатайспором (1:2).

"У нас є Зубков, який травмований з минулого тижня. Він сказав мені, що відчував біль у першому таймі.

Втім, коли гра стала напруженою, він добре відіграв, однак ми думали, що він не зможе продовжити гру. Зубков сказав, що хоче вийти з гри у перерві", — наводить слова Гюнеша турецьке видання Gunebakis.

Зазначимо, що у матчі з Хатайспором Зубков відзначився дебютним голом за Трабзонспор.