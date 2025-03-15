Туреччина

Завершився матч чемпіонату Турції.

В суботу, 15 березня, Трабзонспор на виїзді зустрівся з Башакшехіром у матчі 28-го туру турецької Суперліги. Гості здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0.

У стартовому складі Трабзонспора вийшли українці Арсеній Батагов і Данило Сікан, а Олександр Зубков з’явився на полі лише на 85-й хвилині.

Голи забили Сімон Банца, Озан Тюфан та Батіста Менді. Башакшехір залишився в меншості після вилучення Деніза Тюрюка.

Оцінки WhoScored:

Батагов – 6,7.

Сікан – 6,4.

Зубков – 6,1.