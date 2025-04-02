Туреччина

Колектив Фатіха Текке прийматиме Бодрумспор.

У рамках чвертьфіналу Кубка Туреччини-2024/25 Трабзонспор удома протистоятиме Бодрумспору.

Місце в стартовому складі господарів поля знайшлося для двох українців, а саме правого вінгера Олександра Зубкова й центрального нападника Данила Сікана.

На рахунку 28-річного Зубкова зараз два гола й один асист у восьми матчах усіх турнірів, тоді як 23-річний Сікан у десяти поєдинках відзначився однією гольовою передачею.

Центральний захисник Арсеній Батагов пропускає сьогоднішнє протистояння через травму.

Матч Трабзонспор — Бодрумспор відбудеться сьогодні, 2 квітня, розпочавшись о 17:45 за Києвом. У півфіналі переможець цієї пари зустрінеться з Бешикташем або Гезтепе.